Water for run, la 5km non competitiva a Roma

Si è svolta questa mattina a Roma l’Acea Water Fun Run, la corsa non competitiva di cinque chilometri che anticipa la 31ª edizione della “Acea Run Rome The Marathon”, confermando il forte legame tra sport, sostenibilità e tutela della risorsa idrica promosso da Acea. La manifestazione, dedicata a famiglie, bambini e appassionati, ha attraversato il centro storico della Capitale con partenza dai Fori Imperiali e arrivo al Circo Massimo, registrando un’ampia partecipazione di oltre 20 mila partecipanti e un clima di festa e condivisione. Inserita nel calendario della “Maratona dell’Acqua”, l’iniziativa rappresenta uno dei momenti chiave del programma legato alla Giornata Mondiale dell’Acqua del 22 marzo.

Acea, primo operatore idrico italiano e title sponsor dell’evento, ha accompagnato la Fun Run con un articolato piano di supporto, garantendo la distribuzione di acqua lungo il percorso attraverso i brick brandizzati “Ah2ò! Acqua di Roma”, simbolo del legame tra la città e la sua risorsa più preziosa. Complessivamente, nei giorni delle gare, saranno messi a disposizione 165.000 litri di acqua, equivalenti a 500.000 confezioni, per assicurare l’idratazione dei partecipanti. L’iniziativa si inserisce nella campagna di comunicazione “La Maratona dell’Acqua”, lanciata da Acea, che utilizza il linguaggio dello sport per sensibilizzare cittadini e territori sull’importanza di una gestione sostenibile dell’acqua, in un contesto segnato dalle sfide dei cambiamenti climatici e della transizione ecologica. Acea, inoltre, presso il proprio stand nell’Expo Village del Circo Massimo, vero cuore pulsante della maratona, coinvolgerà il pubblico e realizzerà interventi e attività dedicati all’acqua.