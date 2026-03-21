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Schianto a Milano, video della dashcam del taxi

Cronaca

La dashcam del taxi coinvolto ha ripreso il violento scontro con una moto a Milano, in cui sono morti due giovani di 20 e 23 anni. L’incidente è avvenuto nella notte a un incrocio nella zona est della città e le immagini sono ora al vaglio degli investigatori per chiarire la dinamica.

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