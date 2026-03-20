Torino celebra la fine del Ramadan con sindaco Lo Russo

Sotto la tettoia del parco Dora, a Torino, si è svolta la tradizionale preghiera che segna la conclusione del Ramadan, il mese di digiuno per i musulmani. Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco Stefano Lo Russo, che ha evidenziato come Torino abbia storicamente offerto opportunità di vita migliori a chi arriva da altre realtà, ribadendo la necessità di costruire un dialogo aperto in tempi segnati da parole di odio e divisione.
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