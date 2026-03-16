Predaia, ponte sommerso del Regai visibile per la siccita' 

A Predaia, in Trentino-Alto Adige, l'antico ponte del Regai - solitamente sommerso dalle acque del bacino - è tornato visibile a causa della ridotta disponibilità idrica. Il fenomeno è stato determinato dalle scarse precipitazioni e dal prelievo d'acqua per la produzione di energia elettrica.
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