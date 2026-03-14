Incipit, Carlo Ginzburg racconta Il vincolo della vergogna

L'ospite della nuova puntata del programma di libri di Sky TG24 è lo storico italiano che porta in libreria una raccolta di saggi pubblicata da AdelphiTutte le puntate di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24
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