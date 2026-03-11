Offerte Sky
Milano, principio di incendio sul tram 27: paura a bordo

Cronaca

Un principio d'incendio è scoppiato su un tram della linea 27 in via Marco Bruto, a Milano. La fiammata è stata causata dalla caduta di un cavo della rete aerea. I venti passeggeri a bordo sono rimasti illesi nonostante la paura per la frenata improvvisa e il fumo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per estinguere le fiamme e mettere l'area in sicurezza.

