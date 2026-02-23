Napoli, avvistata balenottera nel porto: stop ad aliscafi

Sorpresa nel porto di Napoli, dove un cetaceo, probabilmente una giovane balenottera di circa otto metri, è stato avvistato nell’area del Molo Beverello. L’animale ha nuotato vicino alle banchine degli aliscafi per Ischia, Capri e Procida, attirando la curiosità di decine di persone. Sul posto la Guardia Costiera, che ha monitorato la situazione e disposto lo stop temporaneo dei collegamenti. L’esemplare potrebbe aver perso l’orientamento o aver seguito una nave diretta al porto