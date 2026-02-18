Roma, danneggiata la statua dell'elefantino del Bernini

Spezzata una zanna dell'elefantino in marmo alla base dell'obelisco in piazza della Minerva, al centro di Roma.
