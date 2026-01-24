La rinascita della città abruzzese colpita dal terremoto del 2009 raccontata da Alessio Viola nel suo Sky TG25. Ospiti della puntata il sindaco di Agrigento (capitale della cultura 2025) Francesco Miccichè, Pierluigi Biondi, Sindaco de L'Aquila, Maria Emanuela Bruni, Presidente Maxxi, Pietrangelo Buttafuoco, pres. Fondazione La Biennale di Venezia, Paolo Naldini, Direttore Fondazione Pistoletto, Paride Vitale, Esperto di comunicazione e autore del libro "D'amore e d'Abruzzo" e Leonardo De Amicis, Direttore d'orchestra e compositore
Prossimi video
Ferita da sparachiodi nel Torinese, figlio arrestato: non ce la facevo piú
Cronaca
Bitonto, assaltato sportello bancomat, è emergenza ormai in Puglia
Cronaca
Milano, incidente in corso Sempione: un morto e due feriti
Cronaca
Maltempo in Veneto, pioggia in pianura e neve in montagna
Cronaca
Bitonto, assaltato sportello bancomat, è emergenza ormai in Puglia
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 24 gennaio, edizione delle 13
Cronaca
Femminicidio Anguillara, s'indaga su possibili complici
Cronaca