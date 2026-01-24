La rinascita della città abruzzese colpita dal terremoto del 2009 raccontata da Alessio Viola nel suo Sky TG25. Ospiti della puntata il sindaco di Agrigento (capitale della cultura 2025) Francesco Miccichè, Pierluigi Biondi, Sindaco de L'Aquila, Maria Emanuela Bruni, Presidente Maxxi, Pietrangelo Buttafuoco, pres. Fondazione La Biennale di Venezia, Paolo Naldini, Direttore Fondazione Pistoletto, Paride Vitale, Esperto di comunicazione e autore del libro "D'amore e d'Abruzzo" e Leonardo De Amicis, Direttore d'orchestra e compositore