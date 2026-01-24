Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sky Tg25, L'Aquila fenice: capitale della cultura 2026

Cronaca

La rinascita della città abruzzese colpita dal terremoto del 2009 raccontata da Alessio Viola nel suo Sky TG25. Ospiti della puntata il sindaco di Agrigento (capitale della cultura 2025) Francesco Miccichè, Pierluigi Biondi, Sindaco de L'Aquila, Maria Emanuela Bruni, Presidente Maxxi, Pietrangelo Buttafuoco, pres. Fondazione La Biennale di Venezia, Paolo Naldini, Direttore Fondazione Pistoletto, Paride Vitale, Esperto di comunicazione e autore del libro "D'amore e d'Abruzzo" e Leonardo De Amicis, Direttore d'orchestra e compositore

Prossimi video

Ferita da sparachiodi nel Torinese, figlio arrestato: non ce la facevo piú

Cronaca

Bitonto, assaltato sportello bancomat, è emergenza ormai in Puglia

Cronaca

Milano, incidente in corso Sempione: un morto e due feriti

Cronaca

Maltempo in Veneto, pioggia in pianura e neve in montagna

Cronaca

Bitonto, assaltato sportello bancomat, è emergenza ormai in Puglia

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 24 gennaio, edizione delle 13

Cronaca