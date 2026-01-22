Maltempo Sicilia, gravi danni a Mascali per il ciclone Harry

Il ciclone Harry continua a colpire la Sicilia con forte maltempo e allerta meteo diffusa. Violente mareggiate sul lungomare di Mascali, nel Catanese, hanno causato gravi danni e la distruzione di alcune abitazioni
