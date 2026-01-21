Matera, onda anomala a Scanzano Jonico: danni sul litorale

A Scanzano Ionico, in provincia di Matera, un’ondata di maltempo ha provocato gravi danni lungo il litorale. La perturbazione ha provocato l’allagamento di numerosi stabilimenti balneari, che sono stati anche danneggiati dalla mareggiata. “Qui a Scanzano Jonico la situazione è davvero tragica” ha commentato Giuseppe Ferrara di Confindustria Basilicata.