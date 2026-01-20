Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Maltempo Sardegna, salvati due pastori dispersi in Ogliastra

Cronaca

Sono stati ritrovati, e sono in buone condizioni di salute, i due pastori rimasti isolati ieri a seguito dell'esondazione del rio Margiani, a Urzulei, in Ogliastra. Giuseppe Mulas, 65 anni, e Francesco Moi, 22, erano riusciti a trovare riparo nell'ovile del 22enne ma sono rimasti isolati e non sono riusciti per tutta la giornata a mettersi in contatto coi familiari, che poi hanno dato l'allarme.

Prossimi video

La fragilità giovanile nel caso di La Spezia

Cronaca

Stop femminicidi, il caso di Anguillara Sabazia

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 20 gennaio, edizione delle 8

Cronaca

Rassegna stampa, i giornali di martedì 20 gennaio

Cronaca

Assessore Sacchi (Milano): "Morte Valentino perdita enorme"

Cronaca

Caso Nocino, l'Università di Verona avvia l'annullamento del concorso vinto dal figlio dell'ex rettore

Cronaca