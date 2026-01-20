Maltempo Sardegna, salvati due pastori dispersi in Ogliastra

Sono stati ritrovati, e sono in buone condizioni di salute, i due pastori rimasti isolati ieri a seguito dell'esondazione del rio Margiani, a Urzulei, in Ogliastra. Giuseppe Mulas, 65 anni, e Francesco Moi, 22, erano riusciti a trovare riparo nell'ovile del 22enne ma sono rimasti isolati e non sono riusciti per tutta la giornata a mettersi in contatto coi familiari, che poi hanno dato l'allarme.