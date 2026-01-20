Maltempo Sardegna, mareggiata e strade allagate al Poetto

Il forte vento di scirocco, che sta sferzando la Sardegna dal 19 gennaio con raffiche oltre i 100 km all'ora, ha provocato una mareggiata lungo il litorale del Poetto, a Cagliari, con l'acqua che ha sommerso completamente la spiaggia arrivando sino alla strada, che è stata chiusa al traffico. Nel porticciolo di Marina Piccola, situato proprio all'inizio del Poetto, la furia del mare, con onde alte sino a 6 metri, ha fatto crollare una parte del pontile, mentre non si registrano danni alle imbarcazioni.
