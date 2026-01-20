Allerta meteo maltempo, allagamenti a Capoterra in Sardegna

In Sardegna, a causa del maltempo, è temporaneamente chiusa la statale 195 "Sulcitana", dal km 5,221 al km 10,600 a Cagliari. Il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau sui social ha scritto un avviso alla cittadinanza: "La situazione rimane critica. È previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni del mare. Si invita chi risiede nelle zone costiere a evitare qualsiasi spostamento non necessario".
