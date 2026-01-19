Cagliari, allerta maltempo: spiaggia del Poetto sott'acqua

Allerta maltempo in Sardegna: a Cagliari la spiaggia del Poetto è sott'acqua, con vento molto forte e onde fino a tre metri
