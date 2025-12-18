Torino, perquisizioni al centro sociale Askatasuna

All’alba del 18 dicembre è scattata una vasta operazione di polizia al centro sociale Askatasuna, in corso Regina Margherita a Torino. La Digos e i reparti mobili hanno effettuato perquisizioni nello stabile e in abitazioni di militanti legati a collettivi studenteschi. L’intervento è collegato all’inchiesta sugli assalti alle Ogr, alla sede di Leonardo e al quotidiano La Stampa durante manifestazioni pro Palestina. Nell’area è stato predisposto un ampio dispositivo di sicurezza, mentre attivisti e simpatizzanti si sono radunati nelle strade limitrofe.