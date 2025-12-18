All’alba del 18 dicembre è scattata una vasta operazione di polizia al centro sociale Askatasuna, in corso Regina Margherita a Torino. La Digos e i reparti mobili hanno effettuato perquisizioni nello stabile e in abitazioni di militanti legati a collettivi studenteschi. L’intervento è collegato all’inchiesta sugli assalti alle Ogr, alla sede di Leonardo e al quotidiano La Stampa durante manifestazioni pro Palestina. Nell’area è stato predisposto un ampio dispositivo di sicurezza, mentre attivisti e simpatizzanti si sono radunati nelle strade limitrofe.
Prossimi video
Delitto Garlasco, l'avvocato di Andrea Sempio: dna trovato è inutilizzabile
Cronaca
Le immagini dell'arrivo di Stasi in tribunale
Cronaca
Camorra a Napoli: custodia cautelare per 11 persone
Cronaca
Torino, perquisizioni al centro sociale Askatasuna
Cronaca
Assalto a "La Stampa", perquisito centro sociale Askatasuna
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 18/12/2025, edizione delle 8
Cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 18 dicembre
Cronaca