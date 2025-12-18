Offerte Sky
Rapina a Milano, arrestato un uomo di 59 anni

Cronaca

A Milano la polizia ha eseguito una misura cautelare nei confronti di un uomo di 59 anni ritenuto responsabile di una rapina avvenuta lo scorso 29 settembre. L’uomo ha aggredito una donna di 49 anni e, dopo averla immobilizzata, le ha sottratto un paio di orecchini in diamanti del valore di circa 100mila euro per poi fuggire a bordo di uno scooter.

