Camorra a Napoli: custodia cautelare per 11 persone

Cronaca

A Napoli la Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone. Gli indiziati sono accusati di associazione per delinquere di stampo camorristico, intestazione fittizia di beni e riciclaggio e sono ritenuti affiliati al clan Amato-Pagano.

