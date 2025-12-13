Offerte Sky
Roma, blitz dei Carabinieri a Ostia: decine di arresti

A Roma i Carabinieri hanno eseguito un blitz nei territori del X Municipio e di Ostia. I militari hanno arrestato 6 persone in flagranza di reato, tra cui un uomo di 47 anni che è stato trovato in possesso di 3,7 kg di hashish e 1 kg circa di cocaina e crack.

