Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sciopero 12 dicembre, manifestazione e corteo CGIL a Torino

Cronaca

A Torino un corteo indetto dalla Cgil è partito da piazza XVIII Dicembre in direzione di piazza Castello, dove sono previsti i comizi conclusivi. La manifestazione è stata organizzata in occasione dello sciopero generale dei lavoratori dei settori pubblici e privati contro la legge di bilancio del governo Meloni.

Prossimi video

Sciopero 12 dicembre, manifestazione e corteo CGIL a Torino

Cronaca

Donna morta Vicenza, si indaga per omicidio

Cronaca

Civitavecchia, sequestrati 138 kg di cocaina su nave

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 12 dicembre 2025 - edizione h.8

Cronaca

Pagine, la rassegna stampa di Sky TG24 del 12 dicembre 2025

Cronaca

Luiss, inaugurato a Roma l'anno accademico 2025-2026

Cronaca