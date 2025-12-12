A Torino un corteo indetto dalla Cgil è partito da piazza XVIII Dicembre in direzione di piazza Castello, dove sono previsti i comizi conclusivi. La manifestazione è stata organizzata in occasione dello sciopero generale dei lavoratori dei settori pubblici e privati contro la legge di bilancio del governo Meloni.
Prossimi video
Sciopero 12 dicembre, manifestazione e corteo CGIL a Torino
Cronaca
Donna morta Vicenza, si indaga per omicidio
Cronaca
Civitavecchia, sequestrati 138 kg di cocaina su nave
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 12 dicembre 2025 - edizione h.8
Cronaca
Pagine, la rassegna stampa di Sky TG24 del 12 dicembre 2025
Cronaca
Luiss, inaugurato a Roma l'anno accademico 2025-2026
Cronaca
Sky Tg24 Numeri, la puntata dell'11 dicembre
Cronaca