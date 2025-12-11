Roma accende le luminarie natalizie tra piazze e parchi

Roma ha acceso le luminarie natalizie con installazioni che illuminano strade, piazze e palazzi. In piazza del Popolo svetta un abete Nordmann di 20 metri decorato con ori, argenti e rossi e 100.000 luci a basso consumo. In via del Corso Acea ha installato una volta luminosa lunga 1,8 chilometri composta da 500.000 LED ad alta efficienza. A Villa Borghese è tornato Christmas World con un parco tematico e nuovi spettacoli per il periodo festivo.
