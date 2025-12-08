Offerte Sky
Milano, polizia locale pattuglia a cavallo la città

Cronaca

A Milano un gruppo di agenti della Polizia locale ha pattugliato a cavallo le aree di Porta Venezia, Duomo e Parco Sempione. Il dispiegamento di forze è avvenuto in occasione del fine settimana di Sant'Ambrogio.

