Milano, rapine violente in metro: fermati 5 giovani

La Polizia di Milano ha arrestato cinque giovani egiziani accusati di rapinare e picchiare passeggeri della metro in azioni rapidissime. Il gruppo era coposto da tre 22enni, un 15enne e un 20enne. Uno degli arrestati era già stato fermato dieci giorni prima per un colpo a Caiazzo
