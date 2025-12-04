Offerte Sky
Milano, rapine violente in metro: fermati 5 giovani

Cronaca

La Polizia di Milano ha arrestato cinque giovani egiziani accusati di rapinare e picchiare passeggeri della metro in azioni rapidissime. Il gruppo era coposto da tre 22enni, un 15enne e un 20enne. Uno degli arrestati era già stato fermato dieci giorni prima per un colpo a Caiazzo

