Sardegna, nevicata sul Gennargentu sopra i 1400 metri

Nevica sul Gennargentu sopra i 1.400 metri, dopo le piogge che hanno investito la Sardegna. Il maltempo persisterà fino a sabato a causa di un ciclone dal Nord Africa. Per il Ponte dell’Immacolata è previsto bel tempo, con un aumento delle temperature già da domenica e massime in ulteriore rialzo lunedì 8 dicembre