Pozzuoli, fiori in darsena: simbolo di lotta al bradisismo

A Pozzuoli, i commercianti hanno lanciato centinaia di fiori nella darsena come simbolo di resistenza al bradisismo e di rinascita della città. L’iniziativa vuole trasmettere un messaggio positivo in un territorio colpito dalla crisi economica e sociale legata ai fenomeni sismici. È stato esposto anche uno striscione dedicato alla forza e alla resilienza della comunità
