Futuro ex Ilva, tensione al corteo a Genova. VIDEO

Cronaca

Momenti di tensione al corteo dei metalmeccanici. Lanciate uova e fumogeni contro le forze dell'ordine. Negli scontri ferito un operaio

