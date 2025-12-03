Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incipit, Pupi Avati racconta "Reinnamorarsi"

Cronaca

Il regista firma un libro pubblicato da Solferino in cui racconta come si è rinnamorato in vecchiaia della propria moglie. L'intervista durante "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

Tutte le interviste di "Incipit"

Prossimi video

Ragazza scomparsa da Nardò, al vaglio telecamere

Cronaca

Inchiesta corruzione, disposti domiciliari per Totò Cuffaro

Cronaca

Giornata mondiale dei disabili, il 3 dicembre per l'inclusione

Cronaca

Torino, attivisti Extinction Rebellion: blocco al Lingotto

Cronaca

Incipit, Pupi Avati racconta "Reinnamorarsi"

Cronaca

Ucraina, Rutte: senza accordo avanti con armi e sanzioni

Cronaca