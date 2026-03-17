Colosseo, gli antichi corridoi diventano una piazza

A Roma sono stati riaperti i corridoi meridionali del Colosseo, trasformati in una nuova piazza accessibile al pubblico. Il progetto, nato da scavi archeologici, restituisce ai visitatori una parte del monumento crollata nei secoli e punta a valorizzare l’area anche con eventi culturali. Il progetto di valorizzazione degli ambulacri meridionali del Colosseo, sviluppato dallo studio Stefano Boeri Interiors si configura come un intervento di ricomposizione spaziale volto a ristabilire sul lato meridionale il perimetro di riferimento dell’Anfiteatro Flavio e restituendo una nuova leggibilità agli ambulacri meridionali.