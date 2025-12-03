Milano, droga e fuochi d'artificio illegali: arrestato

Il 2 dicembre Vladimir Putin ha definito la presa russa di Pokrovsk un successo strategico, dopo l’annuncio di Mosca sulla caduta della città. Le immagini verificate mostrano l’area urbana, ma non la data esatta delle riprese. La visita a Mosca dell’inviato USA Steve Witkoff avviene mentre il Cremlino lega la conquista agli obiettivi più ampi della guerra. L’esercito ucraino sostiene però di controllare ancora il settore nord e di colpire periodicamente le forze russe nel sud, mantenendo aperti i propri corridoi logistici.
