Torino, attivisti Extinction Rebellion: blocco al Lingotto

Il 3 dicembre a Torino gli attivisti di Extinction Rebellion hanno bloccato gli accessi dell’Aerospace and Defence Meeting all’Oval Lingotto. Una trentina di persone si sono incatenate ai cancelli, mentre tre sono salite su una struttura della Regione Piemonte. Il movimento ha denunciato il coinvolgimento di aziende come Leonardo, Thales e Avio nei conflitti globali. Gli attivisti hanno esposto lo slogan «Difendere la Terra, non i confini», criticando anche il sostegno istituzionale al settore bellico.