I lavoratori in sciopero dell'ex Ilva di Genova Cornigliano e di Ansaldo Energia hanno bloccato l'area "partenze" dell'aeroporto di Genova "Cristoforo Colombo" collocando davanti alle porte una pala meccanica. Gli operai si sono poi spostati in corteo verso l'autostrada occupando l'A10.
Sciopero operai ex Ilva Genova, aeroporto bloccato
Timeline 1/12/2025 secondo blocco 15:30-16
