Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sciopero operai ex Ilva Genova, aeroporto bloccato

Cronaca

I lavoratori in sciopero dell'ex Ilva di Genova Cornigliano e di Ansaldo Energia hanno bloccato l'area "partenze" dell'aeroporto di Genova "Cristoforo Colombo" collocando davanti alle porte una pala meccanica. Gli operai si sono poi spostati in corteo verso l'autostrada occupando l'A10.

Prossimi video

Sciopero operai ex Ilva Genova, aeroporto bloccato

Cronaca

Timeline 1/12/2025 secondo blocco 15:30-16

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 2 dicembre 2025 - edizione h.13

Cronaca

Arrestata a Catania la cugina del boss Santapaola, era a capo del clan

Cronaca

Napoli, operazione anti Camorra: arresti nel clan Licciardi

Cronaca

Rapimento lampo 17enne a Vittoria (Rg), la polizia arresta i 3 presunti sequestratori

Cronaca