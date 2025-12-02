Gioia Tauro, uomo appicca incendio dentro al Comune

A Gioia Tauro un uomo ha appiccato un incendio all’interno dell'ufficio tributi del Comune. L’uomo riteneva di aver subito un torto da parte dell'amministrazione e, durante l’orario di apertura al pubblico, ha cosparso il locale di benzina e appiccato il fuoco. Il protagonista era noto alle forze dell'ordine, che lo hanno fermato nei pressi del Comune.