Messina, in 15mila a corteo contro Ponte sullo Stretto

Cronaca

A Messina circa 15mila persone hanno preso parte a una manifestazione contro il Ponte sullo Stretto. Il corteo è partito da piazza Castronovo e ha concluso la marcia a piazza Duomo, dove si è tenuta una serie di comizi, tra cui quello della segretaria del PD Elly Schlein.

