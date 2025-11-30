A Messina circa 15mila persone hanno preso parte a una manifestazione contro il Ponte sullo Stretto. Il corteo è partito da piazza Castronovo e ha concluso la marcia a piazza Duomo, dove si è tenuta una serie di comizi, tra cui quello della segretaria del PD Elly Schlein.
Prossimi video
Messina, in 15mila a corteo contro Ponte sullo Stretto
Cronaca
Difesa, Crosetto: "Sulla leva militare avremo un modello italiano"
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 30 novembre: edizione delle 13
Cronaca
40 anni di ANLAIDS, l’appello per fermare le diagnosi tardive di HIV
Cronaca
Health, il virus HIV: perché la sfida non è finita
Cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 30 novembre, edizione ore 8
Cronaca
Rassegna stampa di Sky Tg24, i giornali del 30 novembre
Cronaca