Umbria, femminicidio-suicidio a Città del Pieve

A Po’ Bandino, in provincia di Perugia, una coppia è stata ritrovata morta nella propria casa. L’uomo, un ufficiale in pensione, aveva avvisato per telefono un conoscente che avrebbe compiuto una "follia". I carabinieri, allertati dopo la telefonata, hanno raggiunto l’abitazione e scoperto i corpi all’interno. Le autorità ipotizzano si tratti di un femminicidio-suicidio.