Trentino Alto-Adige, mercatini di Natale pronti per apertura

Cronaca

A Bolzano i commercianti sono pronti ad aprire i tipici mercatini di Natale, la cui inaugurazione è prevista domenica 30 novembre. In città sono stati allestiti 93 tradizionali chalet di legno e numerose bancarelle che rimarranno aperte fino al 6 gennaio.

