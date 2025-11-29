A Bolzano i commercianti sono pronti ad aprire i tipici mercatini di Natale, la cui inaugurazione è prevista domenica 30 novembre. In città sono stati allestiti 93 tradizionali chalet di legno e numerose bancarelle che rimarranno aperte fino al 6 gennaio.
Prossimi video
Trentino Alto-Adige, mercatini di Natale pronti per apertura
Cronaca
Umbria, femminicidio-suicidio a Città del Pieve
Cronaca
Simulato attentato terroristico a Fiumicino
Cronaca
Famiglia nel bosco, accettata casa proposta da imprenditore
Cronaca
Torino, reazioni dopo irruzione nella redazione de La Stampa
Cronaca
Roma, lista stupri al liceo Giulio Cesare
Cronaca
Simulato attentato terroristico a Fiumicino, test interforze
Cronaca