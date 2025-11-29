Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Assenteismo in Calabria, timbrano il cartellino ma vanno a fare la spesa: indagati. VIDEO

Cronaca

Sette dipendenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in servizio nel polo sanitario di Bovalino, sono indagati per interruzione di pubblico servizio, truffa aggravata, falsa attestazione in servizio e furto di energia elettrica

A notificare loro gli avvisi di garanzia sono stati i carabinieri della Stazione di Bovalino, su disposizione della procura di Locri diretta da Giuseppe Casciaro, nell'ambito di una inchiesta che ha svelato un diffuso fenomeno di assenteismo nell'azienda sanitaria locale. Le indagini, partite nel giugno 2022, hanno ricostruito come i dipendenti timbrassero in modo illecito i badge aziendali per loro e per colleghi assenti, simulando la presenza in servizio e percependo indebitamente retribuzioni non spettanti, dedicando invece le ore lavorative a commissioni personali, spesa e altre attività. I militari dell'Arma, attraverso pedinamenti, servizi di osservazione e sistemi di videosorveglianza, hanno documentato come la pratica fosse diffusa, strutturata e consolidata.

TAG:

Prossimi video

Calabria, timbrano cartellino e vanno a fare spesa: indagati. VIDEO

Cronaca

I titoli di Sky Tg24 del 29 novembre, edizione ore 8

Cronaca

Rassegna stampa di Sky TG24 del 29 novembre 2025

Cronaca

Sistema Salute, Life sciences e prospettive europee

Cronaca

Svelati i colloqui di Witkoff, caccia alla talpa

Cronaca

Piogge abbondanti ma acqua razionata nei comuni del trapanese

Cronaca