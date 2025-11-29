Calabria, timbrano cartellino e vanno a fare spesa: indagati. VIDEO

A notificare loro gli avvisi di garanzia sono stati i carabinieri della Stazione di Bovalino, su disposizione della procura di Locri diretta da Giuseppe Casciaro, nell'ambito di una inchiesta che ha svelato un diffuso fenomeno di assenteismo nell'azienda sanitaria locale. Le indagini, partite nel giugno 2022, hanno ricostruito come i dipendenti timbrassero in modo illecito i badge aziendali per loro e per colleghi assenti, simulando la presenza in servizio e percependo indebitamente retribuzioni non spettanti, dedicando invece le ore lavorative a commissioni personali, spesa e altre attività. I militari dell'Arma, attraverso pedinamenti, servizi di osservazione e sistemi di videosorveglianza, hanno documentato come la pratica fosse diffusa, strutturata e consolidata.