Viaggio Papa Turchia-Libano, Leone XIV in volo per Ankara

Papa Leone XIV è partito in volo per Ankara dall’aeroporto di Fiumicino per un viaggio apostolico in Turchia e Libano. Il Santo Padre rientrerà poi a Roma nel pomeriggio di martedì 2 dicembre.
