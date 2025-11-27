Offerte Black Friday
Viaggio Papa Turchia-Libano, Leone XIV in volo per Ankara

Cronaca

Papa Leone XIV è partito in volo per Ankara dall’aeroporto di Fiumicino per un viaggio apostolico in Turchia e Libano. Il Santo Padre rientrerà poi a Roma nel pomeriggio di martedì 2 dicembre.

