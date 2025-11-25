Offerte Black Friday
Narcotraffico, maxi-operazione nel Lazio: 15 arresti

Cronaca

La polizia ha sgominato due reti di narcotraffico attive tra Roma, Anzio, Nettuno e Latina. In una maxi operazione con oltre 200 agenti sono state arrestate 15 persone ai vertici dei gruppi criminali. Le indagini hanno ricostruito cessioni di droga per profitti stimati in milioni di euro

