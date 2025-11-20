La preghiera di Papa Leone XIV sulla tomba di San Francesco

Papa Leone XIV si è recato al Sacro Convento di Assisi per pregare sulla tomba di San Francesco. Dopo la preghiera il Pontefice raggiungerà Santa Maria degli Angeli per prendere parte all'assemblea della Cei insieme ai vescovi.
