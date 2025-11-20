Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

La preghiera di Papa Leone XIV sulla tomba di San Francesco

Cronaca

Papa Leone XIV si è recato al Sacro Convento di Assisi per pregare sulla tomba di San Francesco. Dopo la preghiera il Pontefice raggiungerà Santa Maria degli Angeli per prendere parte all'assemblea della Cei insieme ai vescovi.

Prossimi video

Papa Leone XIV visita la Basilica Santa Maria degli Angeli

Cronaca

La preghiera di Papa Leone XIV sulla tomba di San Francesco

Cronaca

I titoli di Sky Tg24 del 20 novembre, edizione delle 8

Cronaca

Pagine, la rassegna di stampa del 20 novembre

Cronaca

Omicidio Napoli, uccide sorella e fa video chiamata a madre

Cronaca

I titoli di Sky Tg24 del 19 novembre, edizione ore 19

Cronaca