Papa Leone XIV, la visita a sorpresa in Senato

Cronaca

Papa Leone XIV ha visitato a sorpresa il Senato, dove è stato ricevuto dal presidente Ignazio La Russa. Il pontefice è stato accolto a Palazzo Madama da funzionari e politici, tra cui il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.

