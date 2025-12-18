Papa Leone XIV ha visitato a sorpresa il Senato, dove è stato ricevuto dal presidente Ignazio La Russa. Il pontefice è stato accolto a Palazzo Madama da funzionari e politici, tra cui il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.
Papa Leone XIV, la visita a sorpresa in Senato
