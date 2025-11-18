Offerte Black Friday
Sesto al Reghena, bus con studenti finisce in un fosso

Cronaca

Un bus con 20 studenti di rientro da Portogruaro è finito in un fossato a Sesto al Reghena, in provincia di Pordenone, dopo uno scontro con un’auto. Il mezzo è rimasto in bilico oltre la carreggiata. L’autista ha riportato ferite lievi, mentre la conducente dell’auto è stata elitrasportata in gravi condizioni. Uno studente è stato portato via in elicottero per una compressione toracica, pur rimanendo sempre cosciente. Gli altri ragazzi sono stati visitati e poi affidati ai familiari

