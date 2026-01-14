Un’insolita scena è stata ripresa in Piazza Mammarino, nel cuore di Barrea, borgo del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Un video mostra due cervi impegnati in un breve scontro a colpi di palchi. Le immagini documentano un comportamento naturale degli animali, tipico del periodo degli amori
Prossimi video
Strage Svizzera, domani i parenti delle vittime da Papa Leone
Cronaca
Barrea, scontro tra 2 cervi in pieno centro: il video virale
Cronaca
Turista uccisa, in carcere per omicidio compagno e amica di Franka Ludwig
Cronaca
Dopo 13 anni fatta luce sull'omicidio di un boss della 'ndragheta, due arresti
Cronaca
Chiara Ferragni, attesa sentenza Pandoro Gate: Sono serena
Cronaca
Catania, tentata rapina alle Poste di Gravina: 3 arresti
Cronaca
Nasce primo archivio del ghiaccio, studia la storia del clima
Cronaca