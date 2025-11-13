Offerte Black Friday
Trieste, mamma uccide figlio di 9 anni

Cronaca

A Muggia, in provincia di Trieste, una donna ha ucciso il figlio di 9 anni tagliandogli la gola con un coltello da cucina. L’ex marito e padre del bambino ha allertato le autorità perché non riusciva a contattare la donna e, quando gli agenti hanno raggiunto l’abitazione, il bambino era già deceduto.

