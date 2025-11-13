Rapine a Milano, arrestato un uomo di 48 anni

A Milano la polizia ha arrestato un 48enne italiano accusato di cinque rapine in appena tre giorni tra settembre e ottobre. L’uomo, che agiva a volto scoperto e armato di pistola scacciacani, è stato identificato grazie a testimonianze e telecamere di sicurezza. Il bottino complessivo ammonta a circa 2 mila euro. Tra le rapine, quattro sono avvenute il 1° ottobre: una caffetteria, una farmacia, un tentativo fallito in un fast food e una gelateria. Attualmente il rapinatore si trova nel carcere di San Vittore