Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Resti giudice Adinolfi, si scava sotto Casa del Jazz di Roma

Cronaca

A Roma, sotto la Casa del Jazz in via Cristoforo Colombo, sono in corso scavi con cani molecolari alla ricerca dei resti del giudice Paolo Adinolfi, scomparso nel 1994. L’area, un bene confiscato alla criminalità e un tempo legata al cassiere della Banda della Magliana Enrico Nicoletti, non era mai stata esplorata. Le operazioni sono state disposte dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Prossimi video

Resti giudice Adinolfi, si scava sotto Casa del Jazz di Roma

Cronaca

Reggio Calabria, scoperta serra marijuana in bunker a Platì

Cronaca

Madre di Valeria Solesin: "Resiste fronte contro terrorismo"

Cronaca

Arrestato fuggitivo Elia Del Grande: 13 giorni di latitanza

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 13 novembre: edizione delle 8

Cronaca

La rassegna stampa di Sky TG24 del 13 novembre

Cronaca