Resti giudice Adinolfi, si scava sotto Casa del Jazz di Roma

A Roma, sotto la Casa del Jazz in via Cristoforo Colombo, sono in corso scavi con cani molecolari alla ricerca dei resti del giudice Paolo Adinolfi, scomparso nel 1994. L’area, un bene confiscato alla criminalità e un tempo legata al cassiere della Banda della Magliana Enrico Nicoletti, non era mai stata esplorata. Le operazioni sono state disposte dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica
