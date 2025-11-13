Alpini, cerimonia consegna cappello con la penna a Trieste

A Trieste, 140 giovani militari, di cui 16 donne, si preparano a ricevere il cappello alpino il 15 novembre in piazza dell’Unità d’Italia. Dopo la formazione ad Aosta e un’esercitazione a Duino, 85 saranno assegnati ai reggimenti di fanteria alpina e 55 ai reggimenti di supporto, tra artiglieria, genio e logistica
