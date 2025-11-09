Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Venezia, il delfino Mimmo nuota nel bacino di San Marco

Cronaca

Acrobazie con vista San Marco, schivando gondole e vaporetti in una delle zone più trafficate della laguna di Venezia. Da inizio ottobre a Venezia, nel bacino di San Marco, sono frequenti gli avvistamenti di un delfino che risulta presente in laguna già da luglio.

Prossimi video

Scontro frontale in tangenziale a Bergamo, 3 vittime

Cronaca

Firenze , shock dopo la violenza sessuale sulla turista

Cronaca

Polmonite interstiziale, di cosa si tratta e chi è a rischio

Cronaca

Venezia, il delfino Mimmo nuota nel bacino di San Marco

Cronaca

Bergamo, scontro tra auto in tangenziale: morti e feriti

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 9 novembre: edizione delle 13

Cronaca