Sky Tg25, Grande Sorella: la puntata dell'8 novembre

Una puntata tutta da non perdere quella di Sky TG25, condotta da Alessio Viola, che questa settimana accende i riflettori sulle polemiche nate attorno al caso delle chat delle attiviste femministe Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene. Il talk affronta il confine sottile tra sorellanza e sorveglianza, libertà d’espressione e censura, ironia e giudizio morale. In studio e in collegamento, un parterre di ospiti d’eccezione: la scrittrice Barbara Alberti, la giornalista de La Stampa Simonetta Sciandivasci, la scrittrice e avvocata Ester Viola, l’autrice e speaker di Radio Deejay Chiara Galeazzi, e il giornalista de Linkiesta Francesco Cundari