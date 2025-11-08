Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ferrara, precipita ultraleggero ad Aguscello: morto pilota

Cronaca

Un velivolo ultraleggero è precipitato in un terreno agricolo ad Aguscello, una frazione di Ferrara, prendendo poi fuoco. Il pilota del velivolo, unico passeggero a bordo, è morto sul colpo. I vigili del fuoco e le forze dell'ordine sono intervenute sul posto.

Prossimi video

Cade un ultraleggero nel Ferrarese, morto il pilota

Cronaca

Ferrara, precipita ultraleggero ad Aguscello: morto pilota

Cronaca

Incidenti stradali, nel 2024 più di 8 vittime al giorno: tutti i dati

Cronaca

I titoli di Sky TG24 dell'8 novembre: edizione delle 13

Cronaca

Milano, modella denuncia aggressione su un treno regionale

Cronaca

Medico arrestato per 40 circoncisioni illegali su minori

Cronaca