Ferrara, precipita ultraleggero ad Aguscello: morto pilota

Un velivolo ultraleggero è precipitato in un terreno agricolo ad Aguscello, una frazione di Ferrara, prendendo poi fuoco. Il pilota del velivolo, unico passeggero a bordo, è morto sul colpo. I vigili del fuoco e le forze dell'ordine sono intervenute sul posto.
