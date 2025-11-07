Offerte Sky
Roma, flash mob +Europa e Meglio Legale: fermati attivisti

Cronaca

A Roma, attivisti di +Europa e Meglio Legale hanno organizzato un flash mob davanti all’Auditorium della Tecnica, dove oggi si è tenuta la conferenza nazionale sulle dipendenze. Indossando costumi di animali, hanno tentato di avvicinarsi alla sede ma sono stati fermati e identificati dalla polizia

